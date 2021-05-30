Украинские миротворцы эвакуируют население в районе извержения вулканов в Конго. ФОТОрепортаж

Украинский вертолетный отряд миротворцев остался единственным, который выполняет полеты для эвакуации местного населения в районе извержения вулканов в Конго.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".

В опасности оказались жители районов, расположенных рядом с вулканом Ньирагонго, который начал извергаться вечером 22 мая. 29 мая началось извержение еще одного вулкана, который меньше по размерам и находится в 13 км севернее от первого.

За один день украинскому вертолетному отряду удалось перевезти в убежища две сотни людей.

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Конго и Косово - республики, в которых сейчас дислоцируются украинские миротворцы. Они участвуют в 42 миссиях Организации Объединенных Наций. Первый батальон украинских миротворцев заступил на службу 29 мая 1948 года, и с тех пор именно в этот день в Украине отмечают их профессиональный праздник.

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