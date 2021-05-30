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Украинские миротворцы эвакуируют население в районе извержения вулканов в Конго. ФОТОрепортаж

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Украинский вертолетный отряд миротворцев остался единственным, который выполняет полеты для эвакуации местного населения в районе извержения вулканов в Конго.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".

В опасности оказались жители районов, расположенных рядом с вулканом Ньирагонго, который начал извергаться вечером 22 мая. 29 мая началось извержение еще одного вулкана, который меньше по размерам и находится в 13 км севернее от первого.

За один день украинскому вертолетному отряду удалось перевезти в убежища две сотни людей.

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Украинские миротворцы эвакуируют население в районе извержения вулканов в Конго 01
Фото: facebook.com/yurakulpa

Украинские миротворцы эвакуируют население в районе извержения вулканов в Конго 02
Фото: facebook.com/yurakulpa

Украинские миротворцы эвакуируют население в районе извержения вулканов в Конго 03
Фото: facebook.com/yurakulpa

Украинские миротворцы эвакуируют население в районе извержения вулканов в Конго 04
Фото: facebook.com/yurakulpa

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Украинские миротворцы эвакуируют население в районе извержения вулканов в Конго 05
Фото: facebook.com/yurakulpa

Украинские миротворцы эвакуируют население в районе извержения вулканов в Конго 06
Фото: facebook.com/yurakulpa

Украинские миротворцы эвакуируют население в районе извержения вулканов в Конго 07
Фото: facebook.com/yurakulpa

Конго и Косово - республики, в которых сейчас дислоцируются украинские миротворцы. Они участвуют в 42 миссиях Организации Объединенных Наций. Первый батальон украинских миротворцев заступил на службу 29 мая 1948 года, и с тех пор именно в этот день в Украине отмечают их профессиональный праздник.

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Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    супер новость!!!..
    Президент Турции Реджеп ***** Эрдоган объявил в субботу(29.05.21), что церемония начала строительства канала "Стамбул" в обход пролива Босфор намечена на конец июня текущего года. Об этом сообщило агентство Anadolu.

    Украинские миротворцы эвакуируют население в районе извержения вулканов в Конго - Цензор.НЕТ 201
  • mrSmith
    Если построят, будет отлично.
    Турки вроде бы собирались в случае его постройки, ограничить судоходство в Босфоре, а то и вообще закрыть его для кораблей.
    В том числе военных.
    А канал не попадает под Монтре...
  • Скромный Кролик
    оказывается, в Африке тоже носят шубы Українські миротворці евакуюють населення у районі виверження вулканів у Конго - Цензор.НЕТ 3178
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