Новости Фото • Коронавирус и карантин

Украина отправила в Индию кислородные концентраторы, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

7 518106
Из Киева в Дели отправился самолет с гуманитарной помощью от Украины для борьбы с COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По данным ведомства, первый рейс доставит в Индию 184 кислородных концентратора, второй - еще 216.

Гуманитарный груз сопровождают спасатели ГСЧС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Индия не возобновит экспорт вакцин от коронавируса по меньшей мере до октября текущего года, - Reuters

Украина отправила в Индию кислородные концентраторы, - ГСЧС 01
Украина отправила в Индию кислородные концентраторы, - ГСЧС 02
Украина отправила в Индию кислородные концентраторы, - ГСЧС 03

Также читайте: В Индии у выздоровевших от COVID-19 все чаще выявляют "черный грибок"

Украина отправила в Индию кислородные концентраторы, - ГСЧС 04

Напомним, 7 мая президент Владимир Зеленский выступил за предоставление гуманитарной помощи Индии из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Русский Алкаш
    Это просто писец: волонтеры деньги собирали для покупки концентраторов, люди умирали из-за того, что зелёные бюджет разворовывали, а эти твари отправляют концентраторы в Индию, которые были куплены за бюджетные деньги.
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    желаю всем, кто причастен к отправке концентраторов в Индию, оказаться в ковидной реанимации БЕЗ концентратора.... для доброжелателей от чиновников - я там уже побывал.
  • Олег Бехтер
    Вот жеж зебильная гнида! Порох за свои их покупал!
Смотреть все комментарии

Материалы по теме

ТОП-новости

все новости