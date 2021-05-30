Украина отправила в Индию кислородные концентраторы, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
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Из Киева в Дели отправился самолет с гуманитарной помощью от Украины для борьбы с COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
По данным ведомства, первый рейс доставит в Индию 184 кислородных концентратора, второй - еще 216.
Гуманитарный груз сопровождают спасатели ГСЧС.
Напомним, 7 мая президент Владимир Зеленский выступил за предоставление гуманитарной помощи Индии из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране.