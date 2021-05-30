Копию сбитого российскими террористами вертолета Ми-8 установили во Львове. ФОТОрепортаж

Во Львове почтили память 12 военных, погибших в сбитом наемниками РФ вертолете Ми-8МТ. К седьмой годовщине этого события во львовском Парке культуры установили копию вертолета.

Это уже шестой эпизод проекта "Календарь войны", уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Отмечается, что 30 мая в Парке культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого собрались ветераны, родственники погибших, волонтеры и горожане. Они почтили память погибших минутой молчания.

На мероприятие пришла жена погибшего генерал-майора Сергея Кульчицкого.

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"Я очень благодарна людям, которые помнят об этом трагическом дне, которые чтят память тех светлых людей. Несмотря на то, что семь лет уже прошло - они в сердцах украинцев. Наши воины, наши герои, наши патриоты", - говорит Надежда Кульчицкая.

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Среди присутствующих был отец погибшего майора Виталия Куриловича.

"Это невозможно описать словами, когда мне сообщили в половине первого дня, перезвонили из воинской части, произошла такая трагедия. Я не мог поверить в это, хотя и знал, что сын постоянно в тех поездках. Он бредил армией, у него было одно слово - гвардия. Недавно я ездил в Славянск, был на том месте, где они упали. Там сейчас стоит каменная стела. Эти ребята стоят того, чтобы их вспоминали", - говорит Иван Курилович.





Копию сбитого Ми-8МТ изготовил столяр Парка культуры Андрей Лубинец. Инсталляция - шестой эпизод проекта "Календарь войны".

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