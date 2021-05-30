Украинец Ковтун завоевал еще одно золото на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике. ФОТОрепортаж
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Украинские спортсмены завоевали еще три медали на Кубке мирового вызова по спортивной гимнастике в Болгарии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Национального олимпийского комитета.
"Есть еще три медали на Кубке мирового вызова по спортивной гимнастике в Болгарии. Илья Ковтун побеждает в упражнениях на параллельных брусьях. Назар Чепурной становится лучшим в опорном прыжке. Диана Варинская занимает второе место на брусьях! Поздравление спортсменам и всем тренерскому штабу сборной Украины", - говорится в сообщении.