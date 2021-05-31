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Парень и девушка погибли в результате ДТП на Николаевщине, - полиция. ФОТО

18 12012
Рано утром 30 мая на автодороге Т-1508 Калиновка - Снигиревка - Березнеговатое вблизи села Белозерка произошла авария: погибли два человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.

24-летний водитель на мотоцикле Днепр-11 не справился с управлением и вместе с двумя пассажирами съехал с дороги, где столкнулся с деревом.

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) 18-летняя пассажирка погибла на месте. Водителя доставили в больницу, где впоследствии он скончался.

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17-летний пассажир не травмировался.

Парень и девушка погибли в результате ДТП на Николаевщине, - полиция 01
Парень и девушка погибли в результате ДТП на Николаевщине, - полиция 02

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Топ комментарии

  • Вася Неважно dd008ec2
    Извиние,не знаю как у вас там в загнивающей Америке,но у нас эпоха бедности закончилась.
  • виталий пшеничко
    Сам ты дрова,это хороший мотоцикл для села ,мощный и удобный, у меня в селе тоже есть но не такой немного ,машина хюндай акцент 12 г и скутер 18 . В лес езжу на мотоцикле ,в город на машине а по селу на скутере так что не надо мандеть про бедность на селе. А людей жаль .
  • Mosquito
    Он успел катапультироваться.
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