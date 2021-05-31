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Мужчина на Киевщине выращивал в подвале дома коноплю, изъяли "продукта" на 8 млн грн, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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На Киевщине полицейские разоблачили 54-летнего мужчину, который выращивал коноплю в подвале своего дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Установлено, что незаконное выращивание растений конопли организовал 54-летний житель села Петрушки Бучанского района. С целью недопущения своего разоблачения нарколабораторию по выращиванию конопли он организовал в подвале дома, оборудовав ее специальными принадлежностями: датчиками температуры и влажности, освещением, лампами обогрева и вентиляторами для сушки.

Во время обыска дома правоохранители обнаружили подвешенные растения конопли, которые уже сушились (40 кг) и 25 единиц различного оборудования для их выращивания.

Стоимость изъятого наркосырья по ценам "черного рынка" составляет около восьми миллионов гривен.

После получения результатов исследования будет решаться вопрос о сообщении о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 1 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

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Мужчина на Киевщине выращивал в подвале дома коноплю, изъяли продукта на 8 млн грн, - Нацполиция 01
Мужчина на Киевщине выращивал в подвале дома коноплю, изъяли продукта на 8 млн грн, - Нацполиция 02
Мужчина на Киевщине выращивал в подвале дома коноплю, изъяли продукта на 8 млн грн, - Нацполиция 03

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Топ комментарии

  • акаб акабіч
    не любят конкурентов
  • Владимир Иванец
    Стократ обидно, если учесть, что каннабис вообще не наркотик. Весь Восток курит траву пять тысяч лет и ни единого наркомана. За наркоманию у них смертная казнь.
  • Анатолий Костюков
    А що залишається робити таким талановитим людям, коли вони не потрібні власній державі у якості легальних аграріїв?
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