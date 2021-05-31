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СБУ провела антитеррористические учения вблизи линии соприкосновения на Донбассе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Служба безопасности Украины провела двухдневные антитеррористические тактико-специальные учения в районе ООС. Заключительная фаза тренировок прошла в прифронтовой Авдеевке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Тренировки состоялись на главном стратегическом объекте города в условиях, максимально приближенных к реальным. Участие в учениях приняли представители региональных подразделений СБУ, Вооруженных Сил Украины, штаба Объединенных сил, Нацгвардии, Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы, органов государственной власти и местного самоуправления.

Главной целью учебных мероприятий стала проверка и повышение уровня межведомственного взаимодействия в условиях вероятной диверсионной и террористической угроз.

"Участники сборов отработали алгоритм совместных действий по нейтрализации "диверсантов", которые по легенде учений планировали осуществить диверсию на Авдеевском коксохимическом заводе и бежать из города. Силовики провели комплекс оперативно-розыскных, контрразведывательных и фильтрационных мероприятий по выявлению и обезвреживанию условных преступников. Благодаря слаженным действиям всех подразделений учений, условные преступники были своевременно "обнаружены" и "задержаны", последствия их подрывной деятельности - нейтрализованы", - отмечают в СБУ.

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Руководство штаба Антитеррористического центра СБУ подробно проанализировало каждую фазу спецоперации, отметив эффективность задействованных сил и средств. Также представителям задействованных субъектов борьбы с терроризмом были предоставлены дополнительные рекомендации по повышению уровня готовности по противодействию террористическим угрозам.

СБУ провела антитеррористические учения вблизи линии соприкосновения на Донбассе 01
СБУ провела антитеррористические учения вблизи линии соприкосновения на Донбассе 02
СБУ провела антитеррористические учения вблизи линии соприкосновения на Донбассе 03
СБУ провела антитеррористические учения вблизи линии соприкосновения на Донбассе 04
СБУ провела антитеррористические учения вблизи линии соприкосновения на Донбассе 05
СБУ провела антитеррористические учения вблизи линии соприкосновения на Донбассе 06

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