Мужчина стрелял по полицейским из окна квартиры на Полтавщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Полтавщине в сотрудников полиции, которые приехали на вызов, начал стрелять житель соседней многоэтажки. Злоумышленника задержали с помощью спецназа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сегодян ночью работники правоохранители получили информацию об обстреле полицейских в городе Кременчуг, которые прибыли на вызов из-за в одном из ночных заведений города. Неизвестный из окна многоэтажки попал в двух правоохранителей при исполнении.

Сотрудники полиции установили квартиру, откуда стреляли, и личность злоумышленника. Стрелком оказался 38-летний местный житель, который проживал совместно с несовершеннолетней дочерью. В прошлом мужчина был судим за браконьерство и кражу с проникновением в помещение.

При физической поддержке бойцов полиции особого назначения и процессуального руководства Полтавской областной прокуратуры правоохранители провели неотложный обыск в доме злоумышленника. Обнаружен и изъят полуразобранный пневматический пистолет, а во дворе дома - газовый баллон и магазин, которые мужчина выбросил в окно, чтобы избавиться от улик.

В настоящее время следователи Кременчугского районного управления полиции Полтавщины объявили фигуранту о подозрении по ч.2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, по результатам медицинского обследования установлено, что на момент стрельбы злоумышленник находился в состоянии наркотического опьянения.

Сейчас мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания. За совершенные действия ему может грозить ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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