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Мошенники "распродали" госземли на Львовщине почти на 20 млн грн, - СБУ. ФОТО

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Служба безопасности Украины во Львовской области заблокировала коррупционную схему по незаконному отчуждению земель государственного лесного фонда. Одним из организаторов сделки был местный госрегистратор.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБ Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что местные коммерсанты разработали механизм для противоправного завладения землями государственного лесосеменного центра. Он находится на территории Брюховичского поселкового совета. Дельцы подделали пакет документов на почти 2 га государственных земель, а также сфальсифицировали решение сельсовета.

Затем злоумышленники оформили через сообщника госрегистратора 6 участков на подставных лиц и несколько раз перепродали их. По предварительной оценке, рыночная стоимость земли составляет почти 20 млн. грн.

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Во время обысков в служебных помещениях и по месту жительства организаторов правоохранители изъяли:

- документацию;
- электронные носители информации;
- черновые записи;
- другие доказательства противоправной деятельности.

Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 365-2 Уголовного кодекса Украины.

Двум участникам и организатору схемы уже сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 209 (легализация, отмывание доходов, полученных преступным путем) и по ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) УК Украины.

Одному из злоумышленников уже избрана мера пресечения - ночной домашний арест.

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Мошенники распродали госземли на Львовщине почти на 20 млн грн, - СБУ 01
Мошенники распродали госземли на Львовщине почти на 20 млн грн, - СБУ 02

Продолжаются следственные действия для установления должностных лиц Госгеокадастра и ряда других должностных лиц и частных лиц, которые, возможно, причастны к коррупционной схеме.

Разоблачение сделки проводили оперативники УСБУ во Львовской области совместно со следователями ГУ Нацполиции Львовщины по процессуальному руководству Львовской областной прокуратуры.

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Топ комментарии

  • Злий Грицько
    А шо буде твориться коли ринок землі почне працювати? Там же жЮлькині подєльники таке вже натворили шо розгрібати та розгрібати...
  • я гражданин Украины
    скотиняки ...- не ділились...., відібрати - та перепродати ...
  • Bigukrman я
    ещё рынка нет а лохи уже ведутся Мошенники "распродали" госземли на Львовщине почти на 20 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 3480 Лёня космос себе (купил) участок на Луне, а потом другие лохотронщики ту бедную Луну продали ещё три раза Мошенники "распродали" госземли на Львовщине почти на 20 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 3480
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