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Водитель Volkswagen не пристегнулся и вылетел через пассажирское окно: на Киевщине произошло смертельное ДТП. ФОТО

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В Киевской области сегодня утром, 31 мая, произошло серьезное ДТП. В результате аварии на 34 км автодороги "Киев-Одесса" погиб мужчина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает патрульная полиция Белой церкви в Facebook.

Отмечается, что патрульные быстро прибыли на место происшествия, где на дороге обнаружили поврежденное транспортное средство марки Volkswagen, а в кювете тело мужчины.

"По предварительной информации, в автомобиле лопнуло переднее правое колесо. В результате авто отбросило на отбойник, а от удара водитель вылетел через пассажирское окно на обочину. Мужчина погиб до приезда медиков", - сказано в сообщении.

Полицейские напомнили участникам дорожного движения, что пренебрежение средствами пассивной безопасности и ПДД в целом может привести к фатальным последствиям.

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Водитель Volkswagen не пристегнулся и вылетел через пассажирское окно: на Киевщине произошло смертельное ДТП 01

Фото: патрульная полиция/Facebook

Водитель Volkswagen не пристегнулся и вылетел через пассажирское окно: на Киевщине произошло смертельное ДТП 02

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