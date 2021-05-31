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Экс-замначальника Днепропетровской таможни помогал ввозить новые автомобили под видом б/у: ему грозит 6 лет тюрьмы, - ГБР. ФОТОрепортаж

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Следователи Территориального управления ГБР, расположенного в Полтаве, направили в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника Днепропетровской таможни Государственной фискальной службы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГБР.

В ходе следствия установлена ​​группа лиц, которая осуществляла импорт новых автомобилей под видом бывших в употреблении. Злоумышленники подделывали товаросопроводительные документы с целью минимизации таможенных платежей.

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Им помогал один из руководителей Днепропетровской таможни ГФС. Он умышленно "закрывал глаза" на неуплаченные в полном объеме таможенные платежи. Своими действиями чиновник нанес ущерб государственному бюджету Украины более чем на 460 тыс. гривен.

Экс-замначальника Днепропетровской таможни помогал ввозить новые автомобили под видом б/у: ему грозит 6 лет тюрьмы, - ГБР 01
Экс-замначальника Днепропетровской таможни помогал ввозить новые автомобили под видом б/у: ему грозит 6 лет тюрьмы, - ГБР 02
Экс-замначальника Днепропетровской таможни помогал ввозить новые автомобили под видом б/у: ему грозит 6 лет тюрьмы, - ГБР 03
Экс-замначальника Днепропетровской таможни помогал ввозить новые автомобили под видом б/у: ему грозит 6 лет тюрьмы, - ГБР 04
Экс-замначальника Днепропетровской таможни помогал ввозить новые автомобили под видом б/у: ему грозит 6 лет тюрьмы, - ГБР 05

Должностному лицу предъявлено обвинение в злоупотреблении властью и служебным положением, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

С целью обеспечения возмещения ущерба государству наложен арест на изъятые во время обысков средства и недвижимое имущество обвиняемого.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Днепропетровская областная прокуратура, оперативное сопровождение - ГБР и внутренняя безопасность ГУ ГФС в Днепропетровской области.

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Топ комментарии

  • Vladimir T fd7dc273
    У долларового миллионера изымут барахла на 16 000$. Если дойдет до суда (ЕСЛИ!), то порешает "условно" и благополучно погасит судимость.
    Это все что нужно знать про борьбу с коррупцией в Украине.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Ексзаступник начальника Дніпропетровської митниці допомагав ввозити нові авто під виглядом б/в: йому загрожує 6 років в'язниці, - ДБР - Цензор.НЕТ 5422

    ...и не перестает жеж обещать ))))))))
  • Алексадр Лях
    Да одного ДВОРЦА, на фоне которого сделано фото, достаточно для "изгнания с позором" с любой госслужбы!!!! Но это в Германии, Дании и "прочих Швециях"... А у нас - ДЕШЕВОЕ ШОУ, для "картинки" перед Западом, типа " и мы ж боремся с коррупцией"! Задобала эта показуха!!!
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