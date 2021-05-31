Аварийный 45-летний мост капитально отремонтируют на Черниговщине, - ОГА. ФОТОрепортаж
Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует областная государственная администрация.
Ожидается, что в рамках президентской программы "Большая стройка" работы выполнят до конца года.
"На этой неделе у Сновская на трассе Р-83 Славутич - Любеч - Репки - /М-01/ - Городня - /Н-28/ - Сновск - Корюковка - Семеновка - Костобобров - Чайкино - /Н-27/ стартовали демонтажные работы на аварийном мосту через реку Снов. Он обновится капитально", - отметили в ОГА.
Для транспорта открыли временную объездную дорогу.
Сам 270-метровый мост был построен еще в 1976 году. Он связывает административные центры области. По мосту движется транспорт аграрных и лесозаготовительных предприятий, международный транзит, легковые авто, пассажирские и школьные автобусы.
Кроме того, летом река Снов становится одним из популярных мест отдыха, поэтому строительство моста становится одним из популярных мест отдыха.
Специальная комиссия зафиксировала трещины на несущих конструкциях и разрушения бетонных частей моста. Поэтому в ходе ремонта восстановят промежуточные и крайние опоры, смонтируют заново пролетное строение, положат гидроизоляцию и систему водоотвода, новое дорожное покрытие, установят освещение и обустроят тротуары с подходами к мосту.
За 2021 год в Черниговской области по программе Владимира Зеленского "Большая стройка" отремонтируют 182 км дорог государственного значения и 14 мостов. Напомним, ранее координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявлял, что в рамках президентской программы в этом году восстановят 6 500 км дорог и 245 искусственных конструкций, включая мосты.