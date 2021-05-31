Аварийный 45-летний мост капитально отремонтируют на Черниговщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

На Черниговщине капитально отремонтируют аварийный мост через реку Снов. Летом река становится одним из популярных мест отдыха, поэтому мост играет важную роль для туризма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует областная государственная администрация.

Ожидается, что в рамках президентской программы "Большая стройка" работы выполнят до конца года.

"На этой неделе у Сновская на трассе Р-83 Славутич - Любеч - Репки - /М-01/ - Городня - /Н-28/ - Сновск - Корюковка - Семеновка - Костобобров - Чайкино - /Н-27/ стартовали демонтажные работы на аварийном мосту через реку Снов. Он обновится капитально", - отметили в ОГА.

Для транспорта открыли временную объездную дорогу.

Сам 270-метровый мост был построен еще в 1976 году. Он связывает административные центры области. По мосту движется транспорт аграрных и лесозаготовительных предприятий, международный транзит, легковые авто, пассажирские и школьные автобусы.

Кроме того, летом река Снов становится одним из популярных мест отдыха, поэтому строительство моста становится одним из популярных мест отдыха.

Специальная комиссия зафиксировала трещины на несущих конструкциях и разрушения бетонных частей моста. Поэтому в ходе ремонта восстановят промежуточные и крайние опоры, смонтируют заново пролетное строение, положат гидроизоляцию и систему водоотвода, новое дорожное покрытие, установят освещение и обустроят тротуары с подходами к мосту.

За 2021 год в Черниговской области по программе Владимира Зеленского "Большая стройка" отремонтируют 182 км дорог государственного значения и 14 мостов. Напомним, ранее координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявлял, что в рамках президентской программы в этом году восстановят 6 500 км дорог и 245 искусственных конструкций, включая мосты.

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