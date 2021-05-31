Гинеколог в Луцке подрабатывал сутенером, - полиция. ФОТО
Об этом сообщает сектор коммуникаций полиции Волынской области, информирует Цензор.НЕТ.
"53-летний житель, работник одной из больниц, предлагал потенциальным клиентам женщин для оказания платных сексуальных услуг. Денежное вознаграждение составляло от 800 до 1,5 тысячи гривен в зависимости от возраста женщин, которые предоставляли такие услуги", - сказано в сообщении.
Помимо этого, мужчина бронировал гостиницы и сауны для встреч "ночных бабочек" с клиентами. За каждую организованную встречу он получало от 300 до 500 грн.
Местное издание "Волынь" пишет, что задержанный - врач-гинеколог, который раньше работал в роддоме. В сентябре 2020 года он уже получил приговор за сутенерство и торговлю амфетамином - суд его приговорил его к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в три года.
Теперь врача отправили под домашний арест. Ему грозит от четырёх до семи лет лишения свободы.