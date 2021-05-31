Гинеколог в Луцке подрабатывал сутенером, - полиция. ФОТО

53-летний мужчина в сентябре прошлого года уже получил условный срок за сутенерство, но не бросил им заниматься. Теперь ему грозит от четырёх до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщает сектор коммуникаций полиции Волынской области, информирует Цензор.НЕТ.

"53-летний житель, работник одной из больниц, предлагал потенциальным клиентам женщин для оказания платных сексуальных услуг. Денежное вознаграждение составляло от 800 до 1,5 тысячи гривен в зависимости от возраста женщин, которые предоставляли такие услуги", - сказано в сообщении.

Помимо этого, мужчина бронировал гостиницы и сауны для встреч "ночных бабочек" с клиентами. За каждую организованную встречу он получало от 300 до 500 грн.

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Местное издание "Волынь" пишет, что задержанный - врач-гинеколог, который раньше работал в роддоме. В сентябре 2020 года он уже получил приговор за сутенерство и торговлю амфетамином - суд его приговорил его к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в три года.

Теперь врача отправили под домашний арест. Ему грозит от четырёх до семи лет лишения свободы.





