Мемориальную доску погибшему в зоне ООС сотруднику СБУ Дмитрию Каплунову открыли в Харькове. ФОТОрепортаж

В Харькове на фасаде здания школы № 153 установили мемориальную доску бывшему ученику школы, погибшему в зоне ООС сотруднику СБУ Герою Украины Дмитрию Каплунову.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, информирует Цензор.НЕТ.

Представители местной власти, начальник Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины полковник Сергей Дусик, учителя и ученики школы, семья Героя, коллеги и друзья почтили его память минутой молчания.

Сотрудник Центра специальных операций "А" полковник Дмитрий Каплунов с начала антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях был активным ее участником. В составе сводных оперативно-боевых групп он участвовал в операциях по захвату вооруженных преступников, по противодействию разведывательно-диверсионным группам боевиков, которые пытались проникнуть через линию соприкосновения в тыл украинских бойцов и в мирные регионы для совершения терактов.





1 декабря 2019 на линии соприкосновения на востоке Украины Дмитрий Каплунов и его боевой побратим Денис Волочаев в составе группы выполняли боевую задачу. В результате взрыва мины бойцы получили ранения, которые были несовместимы с жизнью, и погибли на месте.

Заслуги Каплунова отмечены государственными наградами: орденом "За мужество" III степени, медалью "Защитнику Отечества", отличием Президента Украины "За участие в антитеррористической операции". Указом Президента Украины за героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу полковнику Каплунову Дмитрию Витальевичу, как и его боевому побратиму Волочаеву Денису Александровичу, присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (посмертно).