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Стрельбу на Печерске в Киеве устроили бизнес-партнеры, один из них находился в розыске, – полиция. ФОТО

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Оба мужчины в больнице: один, киевлянин, - с повреждениями лица, второй, иностранец - с ранением головы. Оказалось, что иностранец находился в розыске по подозрению в убийстве.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Предварительно установлено, что между двумя бизнес-партнерами - киевлянином, 1972 года рождения, и гражданином другого государства, 1978 года, возник конфликт, который перерос в драку. В дальнейшем за иностранца вступили его двое знакомых. В этот момент киевлянин достал оружие и несколько раз выстрелил в сторону оппонентов", - рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Иностранец и его знакомые попытались скрыться на машине. Полицейские начали спецоперацию и задержали их на столичном Подоле. Когда личность иностранца установили, выяснилось, что его разыскивают за совершение убийства.

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Стрельбу на Печерске в Киеве устроили бизнес-партнеры, один из них находился в розыске, – полиция 01

"Сейчас мужчина находится в больнице под охраной сотрудников полиции. На месте, где произошло событие, мы изъяли несколько гильз, травматический пистолет и разрешительные документы на него. Киевлянина госпитализировали с легкими телесными повреждениями", - добавил начальник столичной полиции.

Стрельбу на Печерске в Киеве устроили бизнес-партнеры, один из них находился в розыске, – полиция 02

По факту стрельбы расследуют дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Наказание по этой статье – до семи лет лишения свободы.

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Топ комментарии

  • mrSmith
    Мне нравится это сочетание: разыскиваемый за убийство + изъяли травматический пистолет с разрешением на него!
    Просто эталон профессионализма работы полиции и ее подразделения - разрешительной системы!
    Стрельбу на Печерске в Киеве устроили бизнес-партнеры, один из них находился в розыске, – полиция - Цензор.НЕТ 194
  • Паравоз
    Не бизнес партнеры а бандо-партнеры!
  • mrSmith
    В Украине, есть методика по которой определяется, является некий предмет холодным оружием: характеристики стали, наличие гарды, длина клинка и т.д.

    Но относится все это, исключительно к клинковому оружию.
    Поэтому, с одной стороны это холодное оружие, с другой - нет никакой методики для классификации подобных предметов.
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