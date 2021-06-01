31-летний мужчина изнасиловал 8-летнюю девочку в Одесской области, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесской области правоохранители задержали 31-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании малолетней девочки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

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Сообщение о преступлении поступило в правоохранительные органы Одесской области в субботу после обеда. Было установлено, что злоумышленник начал разговаривать с 8-летней девочкой, когда та каталась по улице возле дома на велосипеде. Заговорив девочку, он незаметно завел ее в заброшенное здание, где и совершил с ней насильственные действия сексуального характера.

Потерпевшая сразу рассказала все родным и полиции, подробно описав злоумышленника, что позволило быстро установить его личность и место нахождения.

На поиски правонарушителя вместе с полицейскими были задействованы пограничники, присоединились также едва ли не все односельчане девочки. Несколько часов они прочесывали улицы, заброшенные здания, лесопосадки и поля, и на окраине села в построенной злоумышленником лачуге, задержали его.

Мужчина ведет нищенский образ жизни и имеет не одну судимость за имущественные и наркопреступления.

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, ему сообщили о подозрении в изнасиловании малолетней. За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.



Фото: сайт полиции