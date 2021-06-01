На Днепропетровщине планировали провести "псевдовыборы" и возобновить "структуры СССР", - СБУ. ФОТОрепортаж

Злоумышленники хотели основать фейковые "народные советы" и "силовые структуры" в Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, местная жительница с "опытом работы" в процессах создания псевдовластных образований привлекла к участию в антигосударственных мероприятиях почти 100 человек. Все это - при координации российской ОО "Верховный Совет СССР".

Так называемая "Председатель Верховного Совета УССР" раздавала участникам группы "справки о гражданстве СССР". Она также проводила агитацию среди граждан с призывом принять участие в "псевдовыборах" новых государственных органов.

Оперативники спецслужбы установили, что в формировании "силового блока" фейковых органов Днепропетровской области приняли участие члены незарегистрированной организации российского "Международного союза советских офицеров".

Во время обысков по месту жительства организатора и активных участников группы правоохранители обнаружили:



- документацию фейковых "народных советов";

- компьютерную технику, которую злоумышленники использовали для изготовления так называемых "справок о гражданстве СССР";

- списки участников группы;

- переписку с кураторами из РФ.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности причастных лиц.

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