Чиновник одного из филиалов "Нафтогаза" вымогал 1,4 млн грн за беспрепятственное подключение жилого дома к электросети на Львовщине, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Чиновник одного из филиалов НАК "Нафтогаз Украины" на Львовщине вымогал 1,4 млн грн за беспрепятственное подключение одного из домов к к электросети.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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По данным предварительного следствия, должностное лицо филиала "Новояворовские электросети", управление которой осуществляет ООО "Нафтогаз Тепло", наладило масштабную схему получения взяток. В частности, за 1,4 млн грн чиновник "гарантировал" не создавать искусственных препятствий в подключении жилого дома к электросетям. Он также обещал содействие в стабильном обеспечении потребителей электроэнергией.

Правоохранители задержали чиновника при получении аванса в 1 млн грн.

Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия. Проверяется информация о других фактоах получения взяток и возможной причастности к коррупционной схеме.

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