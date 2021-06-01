Контрразведка СБУ блокировала хищение и реализацию комплектующих к военной авиационной технике на Хмельнитчине. ФОТОрепортаж

Контрразведчики Службы безопасности Украины блокировали в Хмельницкой области хищение и реализацию военного имущества.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Организаторы действовали по заказу коммерческих структур, продавали продукцию на государственные предприятия оборонно-промышленного комплекса и за границу.

По версии следствия, военнослужащий одной из воинских частей Минобороны Украины на протяжении длительного времени похищал со складов комплектующие к военной авиационной технике. Продукцию он передавал сообщникам для сбыта заказчикам.

В ходе проведения обысков в домовладении злоумышленника правоохранители обнаружили и изъяли почти 120 изделий, подготовленных к отправке заказчикам. Среди них:

- блоки к радиолокатору переднего обзора "Орион-А" (входит в состав прицельно-навигационного комплекса ПНС-24 "Пума", которая устанавливается на самолеты Су-24);

- блоки к цифровому радиолокационному комплексу "Орбита", (входит в ПНС-24 "Пума", устанавливаемый на самолет Су-24);

- блоки к станции предупреждения облучения самолета ракетами Л-006 "Липа";

- комплект излучателя "ДИСС-7";

- насосы и компоненты к ним топливной системы двигателей типа АЛ-21Ф самолетов Су-24М (МГ) и МиГ-23Б.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Устанавливаются все лица, причастные к совершению незаконных действий.

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Мероприятия по пресечению противоправной деятельности осуществлялись совместно с ТУ ГБР, расположенным в г. Хмельницький, под процессуальным руководством Хмельницкой специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.







Фото: сайт СБУ