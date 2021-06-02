Пилоты "Украинских вертолетов" демонстрировали уникальную операцию по спасению людей в сверхсложных условиях в Николаеве. ФОТО

ЧАО "Украинские вертолеты" в Николаеве демонстрировали навыки по спасению людей в сверхсложных условиях представителям Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, дипломатам Посольства США, экспертам ПАО "Мотор Сич".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Операции проводились в ночное время с помощью того оборудования, которое собственноручно разработали конструкторы "Украинских вертолетов". А также тех неотъемлемых навыков, которые получили украинские пилоты во время выполнения миротворческих миссий за рубежом по контрактам ООН.

Глава правления авиакомпании "Украинские вертолеты" Владимир Ткаченко заявил, что в Украине впервые была проведена учебная тренировка по спасению пострадавших с водной поверхности ночью.





Владимир Ткаченко

"У нас есть определенные наработки, опыт, возможности, которыми мы хотели поделиться с нашими Вооруженными Силами, Министерством обороны. Чтобы продемонстрировать, что мы можем в плане модернизации воздушного судна, подготовки летного инженерного-технического состава, и предлагаем Вооруженным Силам использовать наши возможности. Это - поиск и спасение 24 часа в сутки днем ​​и ночью, это эвакуация потерпевших, это помощь раненым специализированными медицинскими вертолетами", - рассказал Ткаченко.

Отмечается, что вертолеты, которые компания по контрактам арендует у МВД и Минобороны, оснащены современными средствами, которые помогают пилотам видеть одновременно камерой ночного видения, тепловизором и камерой наблюдения на десятки километров.

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