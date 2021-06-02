Спасение с катера, резиновой лодки и поверхности воды: "Украинские вертолеты" провели тренировочные спасательные операции в Николаеве. ФОТОрепортаж

В Николаеве авиакомпания "Украинские вертолеты" провела тренировочные спасательные операции в сверхсложных условиях для представителей Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, дипломатов Посольства США, экспертов ПАО "Мотор Сич" и других.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Тренировочные спастельные операции провели 28 мая, они проходили по трем сценариям:



- спасение человека с катера с использованием носилок;

- спасение из резиновой лодки;

- спасение трех человек просто с поверхности воды.

Модульная система вертолета Ми-8 благодаря разработкам инженеров позволяет всего за 40 минут изменить назначение борта под различные задачи: тушение пожаров, спасение людей, транспортировки людей и грузов или проведения медицинской эвакуации.

Вертолеты компании оснащены как полноценная воздушная скорая помощь. Вентиляции легких, мониторинг, дефибрилляция, инфузомата - все для того, чтобы транспортировать критического пациента живым до места, где ему окажут необходимую помощь.

Демонстрация спасения в Николаеве проходила на фоне грозовых декораций, которыми природа украсила сцену полетов.

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