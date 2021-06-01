Группа фальшивомонетчиков, подделывавших доллары, евро и гривни, задержана в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задержала организатора преступной группировки, которая занималась изготовлением и сбытом поддельных денег. Фальшивки злоумышленники "печатали" в течение нескольких лет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

По предварительным данным следствия, в состав группы входило 4 выходцев из стран Ближнего Востока. Дельцы изготавливали 100 долларовые купюры, банкноты по 100 и 200 евро, 200-гривневые банкноты. Подделки печатали на качественной бумаге с имитацией некоторых элементов защиты, а также искусственно "состаривали".

Готовые фальшивые банкноты злоумышленники сбывали по всем регионам Украины за 30% от их номинальной стоимости, пересылая в посылках.

Во время обыска в квартире одного из участников группировки правоохранители обнаружили клише, оборудование для изготовления подделок и деньги, полученные от сбыта фальшивок.

Также смотрите: Группа фальшивомонетчиков, сбывавшая поддельные доллары, задержана в Житомире, - прокуратура. ФОТО







Также смотрите: СБУ задержала в Николаеве банду фальшивомонетчиков, которая занималась подделкой 100-долларовых купюр. ФОТОрепортаж

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других членов группировки. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.