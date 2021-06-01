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Три человека погибли в результате ДТП на Харьковщине, - полиция. ФОТО

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Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Чугуевском районе Харьковской области. Там столкнулись Toyota и Daewoo. Водитель и две пассажирки второй машины скончались на месте от полученных травм.

"1 июня около 15:30 в районе 20 км автодороги Чугуев - Меловое произошло столкновение автомобиля Toyota Hilux под управлением 52-летнего мужчины, который двигался со стороны города Купянск в направлении Харькова и автомобиля Daewoo Lanos, который двигался во встречном направлении", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение Отдела коммуникации полиции Харьковской области.

Отмечается, что смертельно травмированы 59-летний водитель легковушки и две его пассажирки. Пострадал также 52-летний водитель Toyota, его доставили в больницу.

Три человека погибли в результате ДТП на Харьковщине, - полиция 01
Три человека погибли в результате ДТП на Харьковщине, - полиция 02

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Топ комментарии

  • burunduk
    вот в чем разница, каким бы ты быдлом не был на хеликсе, останешься жив, а ланосы, как бы правильно по правилам не ездили-будут умирать...даже тут бабло побеждает ....
  • Anatoly Nichikov 15029d40
    Вьіехал на встречку и убил троих...
  • Андрей Киев UA
    Без шансов для Дэу (((
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