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Акция солидарности с белорусскими детьми-политзаключенными прошла в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В Киеве на Майдане Незалежности прошла акция солидарности с несовершеннолетними белорусскими политзаключенными. По данным организаторов, минимум 6 подростков арестованы в Беларуси по политическим мотивам после президентских "выборов" 2020 года. Большинство из них обвиняется в участии в "в массовых беспорядках" 10 декабря 2020 г.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Акция солидарности с белорусскими детьми-политзаключенными прошла в центре Киева 01

Акция солидарности с белорусскими детьми-политзаключенными прошла в центре Киева 02
Акция солидарности с белорусскими детьми-политзаключенными прошла в центре Киева 03
Акция солидарности с белорусскими детьми-политзаключенными прошла в центре Киева 04
Акция солидарности с белорусскими детьми-политзаключенными прошла в центре Киева 05

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Акция солидарности с белорусскими детьми-политзаключенными прошла в центре Киева 06
Акция солидарности с белорусскими детьми-политзаключенными прошла в центре Киева 07

Акция солидарности с белорусскими детьми-политзаключенными прошла в центре Киева 08
Акция солидарности с белорусскими детьми-политзаключенными прошла в центре Киева 09
Акция солидарности с белорусскими детьми-политзаключенными прошла в центре Киева 10
Акция солидарности с белорусскими детьми-политзаключенными прошла в центре Киева 11
Акция солидарности с белорусскими детьми-политзаключенными прошла в центре Киева 12

Участники акции такде проведи перформанс в знак солидарности с политзаключенным Степаном Латыповым, который сегодня пытался покончить с собой во время суда в Минске, воткнув ручку в горло.

Также смотрите: Белорусский политзаключенный Латыпов попытался покончить с собой в зале суда. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Акция солидарности с белорусскими детьми-политзаключенными прошла в центре Киева 13

Акция солидарности с белорусскими детьми-политзаключенными прошла в центре Киева 14
Акция солидарности с белорусскими детьми-политзаключенными прошла в центре Киева 15
Акция солидарности с белорусскими детьми-политзаключенными прошла в центре Киева 16
Акция солидарности с белорусскими детьми-политзаключенными прошла в центре Киева 17
Акция солидарности с белорусскими детьми-политзаключенными прошла в центре Киева 18
Акция солидарности с белорусскими детьми-политзаключенными прошла в центре Киева 19

Также смотрите: Акцию в поддержку задержанного в Минске Протасевича провели под зданием МИД в Киеве: "Меньше слов - больше дел". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Акция солидарности с белорусскими детьми-политзаключенными прошла в центре Киева 20

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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