Новости Фото • Фотошопы политиков

Выпускники "Трускавца" - без экзаменов. "Президентский университет" будущего в ФОТОжабах

24 00158
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Выпускники Трускавца - без экзаменов. Президентский университет будущего в ФОТОжабах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал указ о создании президентского университета будущего

Выпускники Трускавца - без экзаменов. Президентский университет будущего в ФОТОжабах 02

Выпускники Трускавца - без экзаменов. Президентский университет будущего в ФОТОжабах 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Старт обучения в президентском Университете будущего запланирован на 1 октября 2023 года: будет шесть образовательных направлений, - Шкарлет

Выпускники Трускавца - без экзаменов. Президентский университет будущего в ФОТОжабах 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шкарлет об отборе в Президентский университет будущего: Самой большой привилегией будет наличие нестандартного мышления. ВИДЕО

Выпускники Трускавца - без экзаменов. Президентский университет будущего в ФОТОжабах 05

Выпускники Трускавца - без экзаменов. Президентский университет будущего в ФОТОжабах 06

Выпускники Трускавца - без экзаменов. Президентский университет будущего в ФОТОжабах 07

Больше фотошопов смотрите здесь

Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Выпускники "Трускавца" - без экзаменов. "Президентский университет" будущего в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 8327
  • Прощай немытая раССея
    Выпускники "Трускавца" - без экзаменов. "Президентский университет" будущего в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6450
  • violator
    коллектив не полный Выпускники "Трускавца" - без экзаменов. "Президентский университет" будущего в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3927

    вот . преподаватель украинского языка

    Выпускники "Трускавца" - без экзаменов. "Президентский университет" будущего в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7368
    и вахтерша на входе

    Выпускники "Трускавца" - без экзаменов. "Президентский университет" будущего в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5426
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости