Выпускники "Трускавца" - без экзаменов. "Президентский университет" будущего в ФОТОжабах
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Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал указ о создании президентского университета будущего
Читайте на "Цензор.НЕТ": Старт обучения в президентском Университете будущего запланирован на 1 октября 2023 года: будет шесть образовательных направлений, - Шкарлет
Читайте на "Цензор.НЕТ": Шкарлет об отборе в Президентский университет будущего: Самой большой привилегией будет наличие нестандартного мышления. ВИДЕО
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