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В Венгрии стартовали многонациональные учения "Сейбер Гардиан-2021": десантники 95-й ОДШБр вступили в "боестолкновения", - Генштаб ВСУ. ФОТОрепортаж

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В Венгрии началась активная фаза многонационального учения "Сейбер Гардиан-2021". Украину представляет ротная тактическая группа 13-го отдельного десантно-штурмового батальона имени Героя Украины полковника Тараса Сенюка 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовой войск ВС Украины.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Вчера украинские военные вышли в район выполнения задачи и закрепились на боевых позициях. Перекрыли все возможные подходы противника инженерными заграждениями, замаскировали боевую технику и обустроили позиции.

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Примерно в 17:00 начались первые "боестолкновения". Так, вблизи одного из наблюдательных пунктов был обнаружен дозор "Opfor" в составе одной единицы боевой техники и 12 пехотинцев.

Начался бой, в ходе которого противник вследствие значительных потерь был вынужден отступить. Украинские военнослужащие остались в полном составе.

Сегодня, в 6:40 утра, на позиции наших десантников выдвинулось подразделение противника в составе четырех боевых машин пехоты "М-113".

В течение нескольких минут точным огнем гранатометов и стрелкового оружия все машины и личный состав противника были уничтожены. Украинские войска потеряли одну единицу боевой техники, которая перекрывала пути отступления противнику.

"Благодаря эффективному взаимодействию с вышестоящим штабом, командованием "Bluefor" к месту столкновения для возможной помощи был оперативно направлено резерв с поддержкой авиации. Но украинский десант справился самостоятельно", - говорится в сообщении.

В Венгрии стартовали многонациональные учения Сейбер Гардиан-2021: десантники 95-й ОДШБр вступили в боестолкновения, - Генштаб ВСУ 01
В Венгрии стартовали многонациональные учения Сейбер Гардиан-2021: десантники 95-й ОДШБр вступили в боестолкновения, - Генштаб ВСУ 02
В Венгрии стартовали многонациональные учения Сейбер Гардиан-2021: десантники 95-й ОДШБр вступили в боестолкновения, - Генштаб ВСУ 03
В Венгрии стартовали многонациональные учения Сейбер Гардиан-2021: десантники 95-й ОДШБр вступили в боестолкновения, - Генштаб ВСУ 04
В Венгрии стартовали многонациональные учения Сейбер Гардиан-2021: десантники 95-й ОДШБр вступили в боестолкновения, - Генштаб ВСУ 05
В Венгрии стартовали многонациональные учения Сейбер Гардиан-2021: десантники 95-й ОДШБр вступили в боестолкновения, - Генштаб ВСУ 06
В Венгрии стартовали многонациональные учения Сейбер Гардиан-2021: десантники 95-й ОДШБр вступили в боестолкновения, - Генштаб ВСУ 07
В Венгрии стартовали многонациональные учения Сейбер Гардиан-2021: десантники 95-й ОДШБр вступили в боестолкновения, - Генштаб ВСУ 08
В Венгрии стартовали многонациональные учения Сейбер Гардиан-2021: десантники 95-й ОДШБр вступили в боестолкновения, - Генштаб ВСУ 09
В Венгрии стартовали многонациональные учения Сейбер Гардиан-2021: десантники 95-й ОДШБр вступили в боестолкновения, - Генштаб ВСУ 10
В Венгрии стартовали многонациональные учения Сейбер Гардиан-2021: десантники 95-й ОДШБр вступили в боестолкновения, - Генштаб ВСУ 11
В Венгрии стартовали многонациональные учения Сейбер Гардиан-2021: десантники 95-й ОДШБр вступили в боестолкновения, - Генштаб ВСУ 12
В Венгрии стартовали многонациональные учения Сейбер Гардиан-2021: десантники 95-й ОДШБр вступили в боестолкновения, - Генштаб ВСУ 13
В Венгрии стартовали многонациональные учения Сейбер Гардиан-2021: десантники 95-й ОДШБр вступили в боестолкновения, - Генштаб ВСУ 14
В Венгрии стартовали многонациональные учения Сейбер Гардиан-2021: десантники 95-й ОДШБр вступили в боестолкновения, - Генштаб ВСУ 15
В Венгрии стартовали многонациональные учения Сейбер Гардиан-2021: десантники 95-й ОДШБр вступили в боестолкновения, - Генштаб ВСУ 16
В Венгрии стартовали многонациональные учения Сейбер Гардиан-2021: десантники 95-й ОДШБр вступили в боестолкновения, - Генштаб ВСУ 17
В Венгрии стартовали многонациональные учения Сейбер Гардиан-2021: десантники 95-й ОДШБр вступили в боестолкновения, - Генштаб ВСУ 18

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  • Вольный Каменьщик
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  • Рома Маестро
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