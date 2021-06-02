Ударил молотком по голове, порезал ножом шею и забрал все деньги из кассы: в Кривом Роге мужчина напал на продавца киоска, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Кривом Роге 32-летний посетитель киоска молотком несколько раз ударил женщину-продавца по голове, порезал ей шею лезвием от канцелярского ножа и, завладев выручкой из кассы, скрылся с места происшествия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области соо сылкой на материалы Криворожского районного управления полиции.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Полицейские установили, что утром 1 июня в магазин в Покровском районе города зашел мужчина с молотком в руках. Нанеся тяжелые телесные повреждения женщине, злоумышленник завладел цепочкой, браслетом, мобильным телефоном потерпевшей, а также деньгами из кассы магазина.

Пострадавшую с многочисленными телесными повреждениями доставили в больницу.

В ходе проведенных оперативных мероприятий правоохранители за считанные часы задержали преступника. Им оказался 32-летний местный житель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина порезал двух прохожих в Виннице

Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.





Фото: сайт полиции