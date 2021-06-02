Двухпартийная и двухпалатная поддержка в Конгрессе США жизненно важна для стратегического партнерства Украины и США, - Кулеба

Давняя двухпартийная и двухпалатная поддержка в Конгрессе США жизненно важна для стратегического партнерства Украины и США.

Об этом написал в Твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Рад приветствовать сенаторов США Джин Шахин, Роба Портмана, Криса Мерфи в Киеве. Поскольку Украина продолжает противодействовать российской агрессии и имплементировать важные реформы, давняя двухпартийная и двухпалатная поддержка в Конгрессе США жизненно важна для нашего стратегического партнерства", - написал Кулеба.

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