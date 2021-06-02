На Луганщине искусственно завышали тарифы на тепло для школ и больниц, из бюджета города вывели минимум 5 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Школы, больницы и другие учреждения социальной инфраструктуры одного из городов на Луганщине получали платежки за теплоснабжение по значительно завышенным тарифам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, в СБУ задокументировали, что платежки с завышенными тарифами учреждения получали в течение 2018-2020 гг.

По версии следствия, к незаконной схеме причастны госслужащие и менеджмент коммерческой структуры, которую связывают с бывшим влиятельным чиновником регионального уровня. В результате "согласования" повышенных тарифов, участники схемы вывели из бюджета города, по предварительным оценкам, минимум 5 млн грн.

В рамках уголовного производства правоохранители провели 12 обысков по местам жительства и в офисах злоумышленников. По результатам следственных действий изъяты:



- компьютерная техника и средства связи;

- финансово-хозяйственная документация;

- черновые записи, подтверждающие проведение схемы.

Продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о назначении экспертиз для подтверждения причиненных громаде убытков и объявления организаторам о подозрении в совершении преступления.

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