На Луганщине искусственно завышали тарифы на тепло для школ и больниц, из бюджета города вывели минимум 5 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Так, в СБУ задокументировали, что платежки с завышенными тарифами учреждения получали в течение 2018-2020 гг.
По версии следствия, к незаконной схеме причастны госслужащие и менеджмент коммерческой структуры, которую связывают с бывшим влиятельным чиновником регионального уровня. В результате "согласования" повышенных тарифов, участники схемы вывели из бюджета города, по предварительным оценкам, минимум 5 млн грн.
В рамках уголовного производства правоохранители провели 12 обысков по местам жительства и в офисах злоумышленников. По результатам следственных действий изъяты:
- компьютерная техника и средства связи;
- финансово-хозяйственная документация;
- черновые записи, подтверждающие проведение схемы.
Продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос о назначении экспертиз для подтверждения причиненных громаде убытков и объявления организаторам о подозрении в совершении преступления.