Воин полка "Азов" Валерий Алмазов с позывным Легионер умер после страшного ДТП в Виннице. ФОТО

В Виннице вечером 1 июня в реанимации больницы от тяжелых травм и ожогов умер боец полка "Азов" Валерий Алмазов с позывным Легионер.

Травмы 41-летний боец получил в результате ДТП. До этого он служил в первой роте второго батальона полка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Авария произошла вечером 30 мая в областном центре, куда Валерий приехал в отпуск.

"Катаясь на своем мотоцикле "Honda", азовец не справился с управлением, съехал с дороги и столкнулся с бетонным ограждением. От удара вспыхнул бензобак мотоцикла, а сам водитель получил перелом ключицы, многочисленные рваные раны, ожоги 3-4 степеней, открылось внутреннее кровотечение. Несколько суток врачи боролись за жизнь нашего собрата, друзья и неравнодушные жители города сдавали донорскую кровь, чтобы спасти мужчину, но травмы оказались несовместимыми с жизнью", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Полк "Азов" презентовал фильм "Восемь месяцев на Светлодарской дуге". ВИДЕО

В полк Валерий Алмазов пришел в 2015 году: сначала служил в роте разведки, в 2016 году присоединился к первой роте второго батальона подразделения, где и служил до сих пор.

"До "Азова" мужчина уже имел некоторый военный опыт, Валерий некоторое время служил во Французском иностранном легионе, поэтому в полку получил позывной Легионер. В мирное время Алмазов работал помощником юриста, получил образование по правоведению", - рассказали в подразделении.

На фронте боец выполнял боевые задачи в Красногоровке и Марьинке, впоследствии провел восемь месяцев на Светлодарской дуге.