Замглавы Черниговской ОГА и посредник задержаны при получении $160 тыс. взятки за содействие в приватизации гостиничного комплекса. ВИДЕО+ФОТО

Сотрудники территориального управления Государственного бюро расследований в Киеве задержали заместителя главы Черниговской областной государственной администрации и его сообщника, который представлялся руководителем отеля "Славянский".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

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По предварительной информации, гражданин Украины, который представился руководителем отеля, за "вознаграждение" в $160 тыс. гарантировал победу участнику открытых торгов по продаже этого же гостиничного комплекса.

"Деньги предназначались заместителю главы Черниговской ОГА, который должен был обеспечить отсутствие конкурентов на онлайн-аукционе. Эта схема обеспечила бы продажу престижного гостиничного комплекса по значительно заниженной стоимости", - подчеркивают в ГБР.

Для реализации задуманного посредник познакомил участника торгов с должностным лицом.

"Стартовая цена единого имущественного комплекса в Новгород-Северском составляет более 26 млн грн без НДС", - подчеркивается в сообщении.

Оперативники ГБР задержали сообщников. Они уведомлены о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой (ч.4 ст.190 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

О данном инциденте также и пресс-служба прокуратуры Киева.

По данным следствия, заместитель председателя Черниговской областной государственной администрации, привлекая посредника, пытался получить 160 тыс долларов США от гражданина, который изъявил желание приватизировать гостиничный комплекс на территории Черниговской области. За эту сумму чиновник обещал гражданину обеспечить беспрепятственное определение его победителем торгов по приобретению комплекса и дальнейшее подписание соответствующих документов для оформления права собственности на объект недвижимого имущества.

Правоохранители задержали чиновника и посредника при получении всей суммы денежных средств. В настоящее время следственные действия продолжаются. Задержанные лица уведомлены о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Отмечается также, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями территориального управления ГБР, расположенного в Киеве, при оперативном сопровождения Управления оперативных разработок территориального управления ГБР, расположенного в Киеве.