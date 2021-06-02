Троих украинцев, спасавших поляков, наградили медалью Virtus et Fraternitas. ФОТОрепортаж

Девять человек из Чехии, Румынии, Словакии, Украины и Венгрии, которые помогали польским гражданам в ХХ веке, наградили медалями Virtus et Fraternitas. Их вручил президент Польши Анджей Дуда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

Медали Virtus et Fraternitas (лат. "Добродетель и братство") вручаются лицам, которые помогали полякам или гражданам Польши других национальностей, ставших жертвами тоталитарных преступлений 1917-1990 годов. Эта награда также присуждается людям, которые чтят память польских жертв преступлений.

Во время церемонии, которая состоялась 2 июня в Президентском дворце, Дуда наградил медалями девять человек из Чехии, Румынии, Словакии, Украины и Венгрии.

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В этом году среди награжденных медалями Virtus et Fraternitas Петр Базелюк и Мария Базелюк из Украины, которые во время войны прятали поляков из Гуты Степанской - Мечислава Слоевского и его 7-летнего сына Эдварда.

Президент также наградил медалью Петра Грудзевича из села Дитятин в Украине, который в 1986 году выступил против советских чиновников, которые требовали снять крест с могилы почти 100 солдат Польской армии, погибших в бою против большевиков в 1920 году.

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