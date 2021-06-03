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Внедорожник на огромной скорости врезался в такси в Ривном: четверо пострадавших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Внедорожник на огромной скорости протаранил такси в Ривном. В результате ДТП пострадали четыре человека, таксиста из покореженного автомобиля доставали спасатели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС в Facebook.

Так, 2 июня в 21:30 по спецлинии "101" поступило сообщение о ДТП с участием двух легковых автомобилей в областном центре на перекрестке улиц Гагарина и Грушевского.

Прибыв на место ДТП спасатели установили, что ДТП произошло с участием автомобилей марок Skoda и BMW. В последнем авто зажало водителя.

Внедорожник на огромной скорости врезался в такси в Ривном: четверо пострадавших 01

Бойцы ГСЧС оперативно с помощью специнструмента деблокировали травмированного водителя и передали работникам скорой медицинской помощи.

Внедорожник на огромной скорости врезался в такси в Ривном: четверо пострадавших 02

После отключили клеммы аккумуляторных батарей в транспортных средствах и смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части.
Всего в результате ДТП четверо травмированных. Всех доставили в больницу, где их состояние оценивают медики.

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На месте происшествия работали спасатели, полицейские и медики.

Внедорожник на огромной скорости врезался в такси в Ривном: четверо пострадавших 03

Все обстоятельства ДТП будет устанавливать следственно-оперативная группа полиции.

Внедорожник на огромной скорости врезался в такси в Ривном: четверо пострадавших 04
Внедорожник на огромной скорости врезался в такси в Ривном: четверо пострадавших 05
Внедорожник на огромной скорости врезался в такси в Ривном: четверо пострадавших 06
Внедорожник на огромной скорости врезался в такси в Ривном: четверо пострадавших 07
Внедорожник на огромной скорости врезался в такси в Ривном: четверо пострадавших 08
Внедорожник на огромной скорости врезался в такси в Ривном: четверо пострадавших 09
Внедорожник на огромной скорости врезался в такси в Ривном: четверо пострадавших 10
Внедорожник на огромной скорости врезался в такси в Ривном: четверо пострадавших 11
Внедорожник на огромной скорости врезался в такси в Ривном: четверо пострадавших 12
Фото: пресс-служба ГСЧС

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Где то я уже это слышал, а, в Харкове было дело...
  • Рома Маестро
    Такси начало движение на запрещающий желтый свет, джипер проскакивал на красный по ходу... так что обоюдная вина!!!
  • Ласковый зверь
    Тільки ви марки переплутали, таксі - беха (як не дивно).
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