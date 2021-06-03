Внедорожник на огромной скорости врезался в такси в Ривном: четверо пострадавших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Внедорожник на огромной скорости протаранил такси в Ривном. В результате ДТП пострадали четыре человека, таксиста из покореженного автомобиля доставали спасатели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС в Facebook.

Так, 2 июня в 21:30 по спецлинии "101" поступило сообщение о ДТП с участием двух легковых автомобилей в областном центре на перекрестке улиц Гагарина и Грушевского.

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Прибыв на место ДТП спасатели установили, что ДТП произошло с участием автомобилей марок Skoda и BMW. В последнем авто зажало водителя.

Бойцы ГСЧС оперативно с помощью специнструмента деблокировали травмированного водителя и передали работникам скорой медицинской помощи.

После отключили клеммы аккумуляторных батарей в транспортных средствах и смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части.

Всего в результате ДТП четверо травмированных. Всех доставили в больницу, где их состояние оценивают медики.

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На месте происшествия работали спасатели, полицейские и медики.

Все обстоятельства ДТП будет устанавливать следственно-оперативная группа полиции.



















Фото: пресс-служба ГСЧС