Внедорожник на огромной скорости врезался в такси в Ривном: четверо пострадавших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС в Facebook.
Так, 2 июня в 21:30 по спецлинии "101" поступило сообщение о ДТП с участием двух легковых автомобилей в областном центре на перекрестке улиц Гагарина и Грушевского.
Прибыв на место ДТП спасатели установили, что ДТП произошло с участием автомобилей марок Skoda и BMW. В последнем авто зажало водителя.
Бойцы ГСЧС оперативно с помощью специнструмента деблокировали травмированного водителя и передали работникам скорой медицинской помощи.
После отключили клеммы аккумуляторных батарей в транспортных средствах и смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части.
Всего в результате ДТП четверо травмированных. Всех доставили в больницу, где их состояние оценивают медики.
На месте происшествия работали спасатели, полицейские и медики.
Все обстоятельства ДТП будет устанавливать следственно-оперативная группа полиции.