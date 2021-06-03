На Львовщине продавали поддельные ПЦР-тесты с "негативным" результатом, - СБУ. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным СБУ, организовали схему коммерсанты, которые предоставляли услуги по оформлению документов для выезда за границу. Как дополнительную "услугу" они "предлагали" клиентам готовые ПЦР-тесты с "негативным" результатом. Фальсифицированные документы использовались для быстрого и беспрепятственного пересечения границы, а также для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции после въезда в Украину.
По оперативной информации, противоправная схема начала действовать фактически с началом пандемии в 2020 году. Справку подделывали в течение суток. Ее стоимость достигала от 600 до 800 грн в зависимости от уровня качества фальшивки (справки с QR-кодом и бланками определенных учреждений оценивались дороже). В течение месяца злоумышленники изготавливали клиентам до 200 подделок.
По заключению экспертов, действия злоумышленников могли способствовать распространению пандемии COVID-19 и навредить имиджу Украины на международной арене.
Во время 6-ти обысков правоохранители изъяли:
- официальную документацию;
- сфальсифицированы справки о результатах ПЦР-тестов;
- поддельные печати;
- другие доказательства, подтверждающие незаконную деятельность.
В рамках уголовного производства проводятся следственные действия.