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Полицейская похищала наркотики из вещдоков и продавала их на Одесчине, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Разоблачена деятельность наркогруппировки, в составе которой была работница полиции. Правоохранитель похищала наркотики из вещественных доказательств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, злоумышленники продавали наркотики и психотропы местным наркозависимым лицам. Продавали сами и через подконтрольных наркодилеров.

В СБУ задокументировали, что чиновница полиции подменила вещественные доказательства, а именно 0,5 кг кокаина. Он был изъят в прошлом году в рамках уголовного производства, после проведения соответствующих экспертиз. Кокаин пытались реализовать мелкими партиями.

Во время обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства и по месту работы сотрудницы полиции правоохранители изъяли еще несколько граммов кокаина.

В рамках уголовного производства, начатого следователями Управления СБУ в Одесской области, по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственно-оперативные действия. Устанавливается возможная причастность к противоправной деятельности других должностных лиц полиции.

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Полицейская похищала наркотики из вещдоков и продавала их на Одесчине, - СБУ 01
Полицейская похищала наркотики из вещдоков и продавала их на Одесчине, - СБУ 02
Полицейская похищала наркотики из вещдоков и продавала их на Одесчине, - СБУ 03
Полицейская похищала наркотики из вещдоков и продавала их на Одесчине, - СБУ 04

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Топ комментарии

  • Елена Голиц
    ха-ха !
    єта дура подменила героин мукой и ...
    и конечно же мыши прогрызли дырки в этом вешьдоке...
    вешьдок стал через них высыпаться и бдительный хранитель доков ...
    - а может он сам нюхнул и вместо кайфа в носу галушка образовалась?
  • Юрий Бойко 6bf70126
    Недопрацьовано. Є інша бізнес-схема: 1. красти наркоту з речдоків. 2. продавати. 3. ловити тих, кому продала та конфісковувати наркоту. А далі по колу...
  • Vasya Batareykin
    из мусорки исчезает до 60% изъятой при обысках валюты, нацвалюты, ювелирки, комп и оргтехники. по стволам нет инфы но думаю что и там, если проверить, не шибко все срастется. и пока не слышно, чтоб хоть один мусор за это сел
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