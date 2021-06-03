Предприятие фигуранта санкций СНБО Амирханяна нанесло государству 280 млн грн убытков на Николаевщине, - СБУ. ФОТОрепортаж
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что руководство карьера течение 2 лет незаконно добывало гранит после завершения действия соответствующих государственных лицензий. Дельцы действовали с нарушением правил использования недр, что также создавало опасность для окружающей среды.
В рамках ранее начатого уголовного производства правоохранители провели ряд обысков и изъяли документацию, подтверждающую незаконную разработку недр. Сейчас решается вопрос об аресте спецтехники, задействованной в добыче.
Руководителю "Первомайского спецкарьера", главному инженеру и сотруднику следователями СБУ сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины.
Отмечается, что в декабре 2020 года СБУ разоблачила на взятке менеджера одной из коммерческих структур, которая принадлежит А. Амирханяну. Главному бухгалтеру компании и Амирханяну сообщено о подозрении в совершении преступления.