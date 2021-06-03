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Предприятие фигуранта санкций СНБО Амирханяна нанесло государству 280 млн грн убытков на Николаевщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Служба безопасности Украины выявила нанесение государству ущерба более чем 280 млн грн. одним из предприятий Николаевщины. Сделку организовал менеджмент "Первомайского спецкарьера", фактическим владельцем которого является А. Амирханян. Относительно последнего в апреле 2021 введены санкции СНБО и сейчас он находится в розыске.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Предприятие фигуранта санкций СНБО Амирханяна нанесло государству 280 млн грн убытков на Николаевщине, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что руководство карьера течение 2 лет незаконно добывало гранит после завершения действия соответствующих государственных лицензий. Дельцы действовали с нарушением правил использования недр, что также создавало опасность для окружающей среды.

В рамках ранее начатого уголовного производства правоохранители провели ряд обысков и изъяли документацию, подтверждающую незаконную разработку недр. Сейчас решается вопрос об аресте спецтехники, задействованной в добыче.

Предприятие фигуранта санкций СНБО Амирханяна нанесло государству 280 млн грн убытков на Николаевщине, - СБУ 02
Предприятие фигуранта санкций СНБО Амирханяна нанесло государству 280 млн грн убытков на Николаевщине, - СБУ 03

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Руководителю "Первомайского спецкарьера", главному инженеру и сотруднику следователями СБУ сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины.

Предприятие фигуранта санкций СНБО Амирханяна нанесло государству 280 млн грн убытков на Николаевщине, - СБУ 04
Предприятие фигуранта санкций СНБО Амирханяна нанесло государству 280 млн грн убытков на Николаевщине, - СБУ 05
Предприятие фигуранта санкций СНБО Амирханяна нанесло государству 280 млн грн убытков на Николаевщине, - СБУ 06

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Отмечается, что в декабре 2020 года СБУ разоблачила на взятке менеджера одной из коммерческих структур, которая принадлежит А. Амирханяну. Главному бухгалтеру компании и Амирханяну сообщено о подозрении в совершении преступления.

Топ комментарии

  • Антон Есипенко 8647e951
    То есть 2 года гранит без документов продавался по всей стране? При этом никто не видел, что в карьере продолжают добычу? Пусть СБУ еще поищет тех кто должен был следить за карьером после окончания лицензии
  • Павел Добрыня
    Гнать этого хитрожопого армяна в свою армению, здесь Украина!
  • Anatoliy Panchenko 93ebb138
    Менты и прокуратура в доле. Без этого ничего не святится.
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