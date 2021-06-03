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Заочно арестованного экс-главу правления "Приватбанка" Дубилета сфотографировали в Израиле. ФОТО

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Частные детективы сфотографировали Александра Дубилета рядом с его домом в Герцлии. Он шел на пляж.

Фото опубликовало издание Сalcalist, сообщает Цензор.НЕТ.

"В ходе наблюдения, которое израильские следователи ведут в рамках сложного международного расследования (с участием спецслужб всего мира и в сотрудничестве с правоохранительными органами) за его домом в Герцлии, следователи сфотографировали Дубилета, выходящего из дома и идущего по пляжу", - говорится в статье.

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Заочно арестованного экс-главу правления Приватбанка Дубилета сфотографировали в Израиле 01

Напомним, 2 июня суд заочно арестовал Александра Дубилета. Теперь его могут объявить в международный розыск по линии Интерпола, а если он вернётся в Украину, то его задержат и доставят в суд для избрания меры пресечения. Дубилета подозревают в двух эпизодах растраты средств "Приватбанка" на общую сумму в более чем 8 млрд гривен.

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Топ комментарии

  • Vadim Izumov
    Вы коломойского и портнова сначла посадите, а то когда они были в Израиле : " Израиль их не выдаст " ну вот они бегают как олени по Украине и....
  • Шрек Баблокат
    а кто знает телефон доверия ХАМАС?))
  • Igr 44
    славный путь настоящих украинских реформаторов. Нареформировал и потом свалил на историческую родину.
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