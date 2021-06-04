Фирма, связанная с Александром Януковичем, владеет частью элитного бизнес-центра в Москве, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Журналисты программы "Схемы" обнаружили компанию, связанную с сыном беглого экс-експрезидента Виктора Януковича Александром, которая является собственником части элитного бизнес-центра Atlantic в Москве и земельного участка под ним.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Владелицей 14% доли земельного участка, на котором расположен Atlantic, и соответствующей доли самого бизнес-центра, согласно российскому реестру недвижимости, является компания "Прайд-М". Ее руководитель - Александр Ермольчук.

Как обнаружили "Схемы", человек с таким же именем и фамилией минимум в период 2012-2013 годов возглавлял два украинских акционерных общества - "Мако Холдинг" и "Маринсервис". Согласно украинскому реестру юридических лиц, бенефициаром этих предприятий в это же время был Александр Янукович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз может снять санкции с сына Януковича, а также с Арбузова, Клименко и Табачника, - Йозвяк

Также журналисты обнаружили еще одну связь между сыном експрезидента Януковича и упомянутой московской недвижимостью. По адресу бизнес-центра Atlantic также прописана другая фирма, "Восточный альянс", которой владеет Эдуард Слинько. "Схемы" установили, что человек с таким именем и фамилией ранее занимал руководящую должность в украинской корпорации "МЕНЕДЖМЕНТ АССЕТС КОМПАНИ". Бенефициаром этой украинской корпорации через "Мако Холдинг" также был Александр Янукович.

Также читайте: Суд снял арест со счетов компаний, связанных с сыном беглого экс-президента Януковича Александром, - УП

Бизнес центр Atlantic построен в 2014 году и расположен недалеко от Киевского вокзала. От здания - до Кремля, говорится в расследовании, 15 минут на автомобиле. Арендная ставка в год в этом бизнес-центре, по данным российских профильных сайтов по аренде недвижимости, составляет около 600 долларов за квадратный метр.

Также читайте: Связанное с Януковичем "Донбассэнерго" переписали на двух иностранцев

Также в этом бизнес-центре арендуют офис структуры российской компании "Роснефть".

"Схемы" отправили запрос к Александру Януковичу с просьбой о комментарии, но ответа не получили.

Также читайте: Сын Януковича рассказал, чем беглый экс-президент занимается в России: "У него плотный график, он озабочен"

Ранее стало известно о другой российской недвижимости, связанной с Александром Януковичем. В 2014 году после выезда в Россию он основал две компании - "Арсенал-Инвест" и "Арсенал Истейт". Как указано в российском реестре юридических лиц, фирмы предоставляют услуги как холдинговые компании, а также в сфере недвижимости и консалтинга. Тогда же российские СМИ сообщали, что компании Александра Януковича будут заниматься недвижимостью в комплексе сооружений завода "Арсенал" в Санкт-Петербурге.

В апреле 2018 Печерский районный суд Киева снял арест со счетов компаний, связанных с Александром Януковичем, сыном беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

В апреле 2021 Фонд гарантирования вкладов ликвидировал ПАО "Всеукраинский банк развития" как юридическое лицо. Владельцем этого банка был Александр Янукович.