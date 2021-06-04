Двое сотрудников полиции охраны задержаны в Одессе за занятие сутенерством, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Одесской областной прокуратуры.
Установлено, что с начала 2020 года полицейские, вместе с сообщницами, решили заняться противоправным заработком в сфере предоставления услуг сексуального характера. Общий "бизнес" дельцы вели в помещениях в центре Одессы. Клиентам предоставляли возможность выбрать себе "временную спутницу" заранее, посылая на мобильные мессенджеры фото девушек в белье. Услуги своих "работниц" дельцы оценивали в 100 долларов в час.
Злоумышленники действовали согласно заранее распределенных между собой ролей.
"Руководитель" осуществляла подбор помещений, удобных для организации притонов, и обеспечивала их функционирование, а также вела финансовые вопросы. "Администратор" салона интимных услуг размещала рекламные объявления в сети Интернет, осуществляла подбор женщин с привлекательной внешностью, которые предоставляли сексуальные услуги, проводила с заинтересованными лицами собеседования с определением условий "работы" и принимала заказы от клиентов.
Правоохранители в свою очередь сопровождали девушек к заказчику, обеспечивали их охрану и безопасность, контролировали время проведенное с клиентом и получение денег за предоставленные "услуги". Также они распределяли средства между всеми участниками противоправной деятельности.
Решаются вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. Сутенерам грозит до 7 лет лишения свободы.