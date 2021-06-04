26 добровольцев батальона "Айдар" получили удостоверения УБД, - ОП. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Глава Консультативного совета Сергей Куницын и заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ Александр Голоднюк вручили удостоверение участника боевых действий бойцам добровольческого батальона "Айдар", которые принимали участие в антитеррористической операции на востоке Украины в 2014 году.
В течение семи лет добровольцы безрезультатно обращались в государственные структуры и инстанции, чтобы добиться справедливости в отношении подтверждения их участия в боевых действиях.
"Я знаю, что вы шли за Украину с открытой душой. Прошло семь лет, чтобы вы получили статус участника боевых действий. Это серьезный шаг. Мы вам благодарны за то, что вы защищали и продолжаете защищать Украину", – сказал Сергей Куницын.
Участники заседания также почтили память погибших защитников минутой молчания.