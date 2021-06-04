26 добровольцев батальона "Айдар" получили удостоверения УБД, - ОП. ФОТОрепортаж

В Офисе Президента состоялось очередное заседание Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины, во время которого 26 добровольцев получили удостоверение участника боевых действий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава Консультативного совета Сергей Куницын и заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ Александр Голоднюк вручили удостоверение участника боевых действий бойцам добровольческого батальона "Айдар", которые принимали участие в антитеррористической операции на востоке Украины в 2014 году.

В течение семи лет добровольцы безрезультатно обращались в государственные структуры и инстанции, чтобы добиться справедливости в отношении подтверждения их участия в боевых действиях.

"Я знаю, что вы шли за Украину с открытой душой. Прошло семь лет, чтобы вы получили статус участника боевых действий. Это серьезный шаг. Мы вам благодарны за то, что вы защищали и продолжаете защищать Украину", – сказал Сергей Куницын.

Участники заседания также почтили память погибших защитников минутой молчания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На квартирном учете в ВСУ находится 44,9 тыс. семей военнослужащих, 74% из них - льготники, - замминистра обороны Халимон









