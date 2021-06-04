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Банда рыбаков-браконьеров задержана на Киевщине, изъято 10 км сетей и 17 лодок, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Полиция выявила 13 фигурантов преступной группы, которая уже 10 лет занимается браконьерским рыбным промыслом. Браконьеры "работали" в акваториях, где запрещен лов рыбы в промышленных масштабах. Ежемесячная выручка группы составила более полумиллиона гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Группа действовала в Вышгородском районе Киевской области, в селах Сухолучье и Страхолесье. Злоумышленники устроили замаскированные базы по отлову и сортировке рыбы, имели специальные подпольные холодильные камеры, где хранили вылов для отправки на продажу в столицу. Ежедневно мужчины вылавливали от 300 кг до тонны рыбы.

Банда рыбаков-браконьеров задержана на Киевщине, изъято 10 км сетей и 17 лодок, - Нацполиция 01
Банда рыбаков-браконьеров задержана на Киевщине, изъято 10 км сетей и 17 лодок, - Нацполиция 02

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Организаторы группы - два родных брата, 39 и 48 лет, проживающие в Вышгородском районе. Они наладили масштабный вылов рыбы - приобрели орудия лова, лодки, выбирали места для ловли рыбы. Стоит отметить, что свою преступную деятельность мужчины осуществляли во время нереста, в период, когда лов рыбы запрещен.

Банда рыбаков-браконьеров задержана на Киевщине, изъято 10 км сетей и 17 лодок, - Нацполиция 03

Установлено, что браконьеры пользовались помощью рыбинспектора, который заблаговременно предупреждал злоумышленников о запланированных проверках правоохранителей.

Банда рыбаков-браконьеров задержана на Киевщине, изъято 10 км сетей и 17 лодок, - Нацполиция 04

Полицейские провели 18 санкционированных обысков и изъяли ряд вещественных доказательств, в частности плавсредства, автомобиль, которым передвигались злоумышленники, "черную" бухгалтерию по сбыту рыбы.

Банда рыбаков-браконьеров задержана на Киевщине, изъято 10 км сетей и 17 лодок, - Нацполиция 05

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Банда рыбаков-браконьеров задержана на Киевщине, изъято 10 км сетей и 17 лодок, - Нацполиция 06

Организаторы рыбного промысла задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 249 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

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Топ комментарии

  • Shu Shu
    Ключевое. "Занимаются этим 10 лет"
    Они этим 10 лет занимаются вместе с задержателями?
  • Александр Ковалёв b4604942
    По всей Украине браконьеры купили мусоров!
  • kuba
    Банда рыбаков-браконьеров задержана на Киевщине, изъято 10 км сетей и 17 лодок, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4739
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