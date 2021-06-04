Ветеран АТО Роман Кубышкин умер в госпитале после шести лет борьбы со сверхтяжелым ранением, полученным в 2015 году. ФОТОрепортаж
Об этом говорится на официальном сайте Дубенского городского совета, сообщает Цензор.НЕТ.
В тот день, во время обстрела в блиндаж попали два снаряда, двое бойцов погибли на месте, пятеро - получили ранения. Романа сначала считали погибшим, поскольку ему снесло часть черепа и не было части головного мозга. По информации издания Факты со ссылкой на слова матери Романа Кубышкина, в морге, когда его уже собирались положить в гроб и взяли за руку, случайно услышали слабый пульс. Позже выяснилось, что Роману Кубышкину спасли жизнь щепки, которые смешались с песком и мелким камнем, они забили рану, тем самым остановив кровотечение. Все шесть лет Роман находился в тяжелом состоянии, за его жизнь неоднократно боролись врачи.
У него остались мать, жена и сын.