Ветеран АТО Роман Кубышкин умер в госпитале после шести лет борьбы со сверхтяжелым ранением, полученным в 2015 году. ФОТОрепортаж

4 июня, в городе Дубно Ривненской области состоялась церемония прощания с Романом Александровичем Кубышкиным (позывной Саныч), 29.06.1974 года рождения, уроженцем города Дубно, жителем Сумской области, военнослужащим, артиллеристом ДУК "Правый сектор", который умер вечером 2 июня во Ривненском областном госпитале ветеранов войны (пгт Клевань) вследствие сверхтяжелого ранения, полученного 22 февраля 2015 в районе поселка Пески Донецкой области (район ДАП) во время артиллерийского обстрела украинских позиций.

Об этом говорится на официальном сайте Дубенского городского совета, сообщает Цензор.НЕТ.

В тот день, во время обстрела в блиндаж попали два снаряда, двое бойцов погибли на месте, пятеро - получили ранения. Романа сначала считали погибшим, поскольку ему снесло часть черепа и не было части головного мозга. По информации издания Факты со ссылкой на слова матери Романа Кубышкина, в морге, когда его уже собирались положить в гроб и взяли за руку, случайно услышали слабый пульс. Позже выяснилось, что Роману Кубышкину спасли жизнь щепки, которые смешались с песком и мелким камнем, они забили рану, тем самым остановив кровотечение. Все шесть лет Роман находился в тяжелом состоянии, за его жизнь неоднократно боролись врачи.

У него остались мать, жена и сын.

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