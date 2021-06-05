Зе!Деолигархизация, гармония "русского мира", касса безвозвратных кредитов. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
26 90759
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Зе!Деолигархизация
Читайте на "Цензор.НЕТ": Морально я готов попасть в реестр олигархов, - Коломойский
Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналист Ткач о законопроекте по деолигархизации: Зеленский не смог заставить олигархов выполнять хотя бы действующее законодательство. Даже попыток не увидели
Самое главное
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Дмитриева пришла на заседании парламента в рубашке за 28,5 тыс. грн, – журналистка Стешенко. ФОТО
Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО, - законопроект Зеленского
Мешает решительно все...
Все меняется...
Совпадение?
Обличитель
Прекрасное решение
Еще одна весна...
Артисты "русского мира"
Пока Титаник плывет...
Касса безвозвратных кредитов
Больше фотошопов смотрите здесь