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Фильм "Пекельна хоругва або Різдво козацьке" получил приз зрительских симпатий национальной кинопремии "Золота Дзига". ФОТО

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Актер и сценарист Сашко Лирник (Александр Власюк) обнародовал информацию, что фильм "Пекельна хоругва, где он выступил автором сценария, победил в номинации "Приз зрительских симпатий" национальной кинопремии "Золота Дзига".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Лирник отметил: "Благодаря вам, вашей поддержке, наш фильм "Пекельна хоругва або Різдво козацьке", победил в номинации "Приз зрительских симпатий" национальной кинопремии "Золота Дзига" (украинский Оскар) с отрывом почти в десять раз!

Кино должно делаться для зрителей, а не для критиков, или официоза. Именно поэтому "Приз зрительских симпатий" - самая справедливая и честная награда для нас! Зрителей не обманешь и не купишь".

Он продолжил: "Я знал, что наш фильм лучший! И вы, наши зрители, это подтвердили в то время, когда нас пытались замолчать и забыть. Нас даже не включили в одну номинацию, будто бы нас не существует. Но вы, украинские зрители, все поставили на свое место. А я знал и верил в вас! Спасибо!"

"Благодарю всю съемочную группу, режиссера, продюсера, оператора, актеров, и поздравляю тоже! Ну главное- зрителям взрослым и детям! Помните как мы "пробивали" показы нашего фильма? Все вместе. И здесь мы вместе! Я счастлив, что вам понравилась наша работа, и украинцы наконец имеют свое культовое рождественское кино. Лучшее украинское кино.
Награждение состоится в субботу 12 июня в 19 часов", - резюмировал Лирник.

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Фильм Пекельна хоругва або Різдво козацьке получил приз зрительских симпатий национальной кинопремии Золота Дзига 01
Фильм Пекельна хоругва або Різдво козацьке получил приз зрительских симпатий национальной кинопремии Золота Дзига 02
Фильм Пекельна хоругва або Різдво козацьке получил приз зрительских симпатий национальной кинопремии Золота Дзига 03
Фильм Пекельна хоругва або Різдво козацьке получил приз зрительских симпатий национальной кинопремии Золота Дзига 04

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