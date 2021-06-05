Фильм "Пекельна хоругва або Різдво козацьке" получил приз зрительских симпатий национальной кинопремии "Золота Дзига". ФОТО

Актер и сценарист Сашко Лирник (Александр Власюк) обнародовал информацию, что фильм "Пекельна хоругва, где он выступил автором сценария, победил в номинации "Приз зрительских симпатий" национальной кинопремии "Золота Дзига".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Лирник отметил: "Благодаря вам, вашей поддержке, наш фильм "Пекельна хоругва або Різдво козацьке", победил в номинации "Приз зрительских симпатий" национальной кинопремии "Золота Дзига" (украинский Оскар) с отрывом почти в десять раз!

Кино должно делаться для зрителей, а не для критиков, или официоза. Именно поэтому "Приз зрительских симпатий" - самая справедливая и честная награда для нас! Зрителей не обманешь и не купишь".

Он продолжил: "Я знал, что наш фильм лучший! И вы, наши зрители, это подтвердили в то время, когда нас пытались замолчать и забыть. Нас даже не включили в одну номинацию, будто бы нас не существует. Но вы, украинские зрители, все поставили на свое место. А я знал и верил в вас! Спасибо!"

"Благодарю всю съемочную группу, режиссера, продюсера, оператора, актеров, и поздравляю тоже! Ну главное- зрителям взрослым и детям! Помните как мы "пробивали" показы нашего фильма? Все вместе. И здесь мы вместе! Я счастлив, что вам понравилась наша работа, и украинцы наконец имеют свое культовое рождественское кино. Лучшее украинское кино.

Награждение состоится в субботу 12 июня в 19 часов", - резюмировал Лирник.





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