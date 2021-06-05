На таможне перехватили партию лекарств на 10 млн гривен, которую пытались вывезти в Польшу. ФОТО

В субботу, 5 июня, в украинском пункте пропуска "Рава-Русская" задержали автомобиль, который пытался вывезти лекарства из Украины в Польшу. Ориентировочная стоимость препаратов составляла более 10 миллионов гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной таможенной службы.

На пункт пропуска заехало транспортное средство на иностранной регистрации под управлением 35-летнего гражданина Украины. Для прохождения таможенного контроля водитель выбрал полосу движения "зеленый коридор".

Однако во время осмотра среди личных вещей в багажном отделении авто, таможенники обнаружили 300 ампул лекарственных средств.

Ориентировочная стоимость 1 ампулы около 35-40 тысяч гривен. Со слов водителя лекарства попросили перевезти через границу, и об их стоимости он не знал.





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По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил предусмотренного ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Лекарства, ориентировочная стоимость которых более 10 млн гривен, изъяты. Дело направят в суд.