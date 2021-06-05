Центр массовой вакцинации заработал в Тернополе: кого и чем прививают. ФОТОрепортаж

В субботу, 5 июня, утром в Тернополе открылся первый центр вакцинации от коронавируса COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссілкой на "РБК-Украина", Центр заработал на базе коммунального предприятия Тернопольского горсовета "Центр досуга и молодежных инициатив имени Довженко".

Там вакцинируют китайским препаратом CoronaVac.

Утром там собралось несколько десятков человек. Они стояли в очереди с соблюдением дистанции, однако не все в масках.

В начале на вакцинацию не пропускали людей без декларации с врачом. Для них была отдельная очередь, в конце общей очереди.

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В то же время все, кто пришел, с декларациями или без, были записаны в очередь "Дії".

"Очередь с декларациями закончилась и начали приглашать людей без декларации. Каждые 15 минут в центр заходит по одному человеку без декларации", - сообщают журналисты.













