Центр массовой вакцинации заработал в Тернополе: кого и чем прививают. ФОТОрепортаж
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В субботу, 5 июня, утром в Тернополе открылся первый центр вакцинации от коронавируса COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ со ссілкой на "РБК-Украина", Центр заработал на базе коммунального предприятия Тернопольского горсовета "Центр досуга и молодежных инициатив имени Довженко".
Там вакцинируют китайским препаратом CoronaVac.
Утром там собралось несколько десятков человек. Они стояли в очереди с соблюдением дистанции, однако не все в масках.
В начале на вакцинацию не пропускали людей без декларации с врачом. Для них была отдельная очередь, в конце общей очереди.
В то же время все, кто пришел, с декларациями или без, были записаны в очередь "Дії".
"Очередь с декларациями закончилась и начали приглашать людей без декларации. Каждые 15 минут в центр заходит по одному человеку без декларации", - сообщают журналисты.