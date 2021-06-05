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"Хочу бути в безпеці, будучи собою", - представители ЛГБТ под Офисом президента требовали усилить наказание за дискриминацию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Под Офисом президента прошла акция представителей ЛГБТ-сообщества, которые требовали ужесточения наказания за проявление дискриминации.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий. 

Участники акции заявили, что им надоело терпеть произвол радикалов, постоянные нападения организованных преступных группировок на мирных активисток и активистов. Также они заявили, что выступают против саботажа полиции с игнорированием системного насилия со стороны радикальных консерваторов против ЛГБТ, феминисток и других людей,   которых они считают угрозой так называемым "традиционным ценностям"!

Участники акции требовали скорейшего принятия законопроекта № 5488 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно борьбы с проявлениями дискриминации", который усиливает ответственность за такие правонарушения. 

Также среди требований - реформа полиции, прокуратуры и судебной системы, немедленное расследование нападений радикалов на ЛГБТ и феминистские события, активисток и организации, изменения руководства МВД, которое систематически игнорирует обращения и заявления представителей ЛГБТ, затягивает и закрывает дела относительно нападений радикалов.

По информации участников акции в 2020 году произошло более 100 случаев нападений и преследований активисток и активистов. Защита прав ЛГБТ признана одним из самых опасных видов активизма. А только за последнюю неделю радикальные группировки совершили четыре нападения на представителей ЛГБТ.

По окончанию полиция проводила до метро участников акции, серьезных инцидентов зафиксировано не было

Хочу бути в безпеці, будучи собою, - представители ЛГБТ под Офисом президента требовали усилить наказание за дискриминацию 01
Хочу бути в безпеці, будучи собою, - представители ЛГБТ под Офисом президента требовали усилить наказание за дискриминацию 02
Хочу бути в безпеці, будучи собою, - представители ЛГБТ под Офисом президента требовали усилить наказание за дискриминацию 03
Хочу бути в безпеці, будучи собою, - представители ЛГБТ под Офисом президента требовали усилить наказание за дискриминацию 04
Хочу бути в безпеці, будучи собою, - представители ЛГБТ под Офисом президента требовали усилить наказание за дискриминацию 05
Хочу бути в безпеці, будучи собою, - представители ЛГБТ под Офисом президента требовали усилить наказание за дискриминацию 06
Хочу бути в безпеці, будучи собою, - представители ЛГБТ под Офисом президента требовали усилить наказание за дискриминацию 07
Хочу бути в безпеці, будучи собою, - представители ЛГБТ под Офисом президента требовали усилить наказание за дискриминацию 08
Хочу бути в безпеці, будучи собою, - представители ЛГБТ под Офисом президента требовали усилить наказание за дискриминацию 09
Хочу бути в безпеці, будучи собою, - представители ЛГБТ под Офисом президента требовали усилить наказание за дискриминацию 10

Фото, видео - Олег Богачук

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Топ комментарии

  • Andre2014
    да будьте кем хотите, только будьте как наркоманы, сховайтесь на хате и любитесь там лгбт.... нефиг это пропагандировать , в любом раскладе ваши взгляды на отношения это не нормально, как с моральной , так и с медицинской точки зрения! нужно создать в мире остров, куда всех подобных лгбт отправить и аусть там любятся, и наркоманов на отдельный остров.. и будет вам шавабода...
  • Иван Фалькенгайн
    Идёт по городу ********,или--какая нибудь озабоченная лахудра, "полизать" или потыкать в интимные места себе подобную --казалось бы --кто об этом знает,о всех ваших извращённых пристрастиях?--никто, разве кроме --как вы себя, сами, будите рекламировать . У людей с нормальной ориентацией , абсолютно нет до вас никакого дела--пока вы сами не нарушите рамки дозволенного нормой или моралью....
  • Ольга Жмудовська
    хто їх чіпає?
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