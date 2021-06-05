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На трассе под Ривным произошло смертельное ДТП - погибло 2 человека, 2 - травмированы, - ГСЧС. ФОТО

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На трассе Киев-Чоп в Ривненском районе произошло смертельное ДТП.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"ДТП произошло с участием 2-х автомобилей марок Mitsubishi Outlender и Seat Inca. В результате ДТП 2 человека погибли на месте происшествия (водитель и пассажир автомобиля Seat Inca) и 2 получили травмы (водитель автомобиля Mitsubishi Outlender и пассажир автомобиля Seat Inca). Травмированные госпитализированы в лечебные заведения г. Ривне", - подчеркивается в сообщении.

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На трассе под Ривным произошло смертельное ДТП - погибло 2 человека, 2 - травмированы, - ГСЧС 01
На трассе под Ривным произошло смертельное ДТП - погибло 2 человека, 2 - травмированы, - ГСЧС 02
На трассе под Ривным произошло смертельное ДТП - погибло 2 человека, 2 - травмированы, - ГСЧС 03
На трассе под Ривным произошло смертельное ДТП - погибло 2 человека, 2 - травмированы, - ГСЧС 04

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Топ комментарии

  • jklpqrs
    Рябаты, не склоняйте название города. Или Ровно, або Рівне. Під Рівне, под Ровно. Но не Ривным, это ерунда. Уже трое погибли, один умер в больнице.
  • Хм e927b159
    Они сделали ошибку только в том, что написали под Ривным, это не правильно, правильно под Ривне. А город называется Ривне (Рівне). Как по украинский так и по русски.
  • Лаур
    окружная.. там , плять , тоже вместо двух в одну сторону типа полторы , на фото видно , обгон проблемно почти везде сплошная и встречный ... идут на обгон через сплошную вот и результат... сделали бы по две полосы всё было бы на много проще и быстрее..
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