13-летняя девочка погибла, сорвавшись со стены полуразрушенного дома в Лисичанске. ФОТО
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В Лисичанске Луганской области 13-летняя девочка умерла в результате падения с разрушенной стены заброшенного дома.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Луганской области.
Отмечается, что 13-летняя подросток вместе со своим 16-летним товарищем гуляли в заброшенном здании.
Поднявшись на 2-3 этаж, девочка пыталась пройти по разрушенной стене, но не удержалась и упала.
От полученных травм ребенок скончался на месте.
В рамках уголовного производства, начатого по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") продолжаются следственные действия.
В полиции призывают родителей и всех взрослых предупреждать детей об опасностях, которые могут настигнуть их в недостроях, разрушенных сооружениях и промышленных зонах.