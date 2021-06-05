13-летняя девочка погибла, сорвавшись со стены полуразрушенного дома в Лисичанске. ФОТО

В Лисичанске Луганской области 13-летняя девочка умерла в результате падения с разрушенной стены заброшенного дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Луганской области.

Отмечается, что 13-летняя подросток вместе со своим 16-летним товарищем гуляли в заброшенном здании.

Поднявшись на 2-3 этаж, девочка пыталась пройти по разрушенной стене, но не удержалась и упала.

От полученных травм ребенок скончался на месте.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") продолжаются следственные действия.

В полиции призывают родителей и всех взрослых предупреждать детей об опасностях, которые могут настигнуть их в недостроях, разрушенных сооружениях и промышленных зонах.











Читайте на "Цензор.НЕТ": Харьковский 11-классник "ради популярности" угрожал терактами в школах, как в российской Казани