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13-летняя девочка погибла, сорвавшись со стены полуразрушенного дома в Лисичанске. ФОТО

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В Лисичанске Луганской области 13-летняя девочка умерла в результате падения с разрушенной стены заброшенного дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Луганской области.

Отмечается, что 13-летняя подросток вместе со своим 16-летним товарищем гуляли в заброшенном здании.

Поднявшись на 2-3 этаж, девочка пыталась пройти по разрушенной стене, но не удержалась и упала.

От полученных травм ребенок скончался на месте.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") продолжаются следственные действия.

В полиции призывают родителей и всех взрослых предупреждать детей об опасностях, которые могут настигнуть их в недостроях, разрушенных сооружениях и промышленных зонах.

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13-летняя девочка погибла, сорвавшись со стены полуразрушенного дома в Лисичанске 02
13-летняя девочка погибла, сорвавшись со стены полуразрушенного дома в Лисичанске 03

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Топ комментарии

  • Павел Добрыня
    А не помог ли ей в этом её товарищ 16-и летний, вот в чём вопрос???
  • Вячеслав Шатров
    взрослые - это выжившие дети
  • Ирина Филь
    ужас. Соболезнования родителям.
    и да - детей тянет в такие "таинственные" места в поисках экстрима, мы тоже в свои годы лазили на полуразрушенную водокачку и не только, повезло, что тогда никто не пострадал.
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