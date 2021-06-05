Ветеран ССО Артем Кузьмич (Грот), потерявший ногу на войне с РФ, победил во всеукраинском турнире по джиу-джитсу. ФОТОрепортаж

Во всеукраинском турнире по джиу-джитсу победу одержал ветеран Сил Специальных Операций ВСУ Артем Кузьмич (Грот).

Об этом волонтер и общественный деятель Оксана Корчинская сообщила на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"На фронте Артем с 2014 года, ему 25 лет, сам из Беларуси. 2 года назад получил тяжелое ранение, ампутация ноги, проходил реабилитацию в нашем Центре - Ирпенский военный госпиталь, протезировался. Вернулся в ССО, был одним из лучших инструкторов по подготовке военных спецназовцев. 8 месяцев назад впервые встал на татам. Недавно победил в Киевском турнире, сейчас - во всеукраинском. Среди всех бойцов своей категории на соревнованиях он единственный боец ​​с ампутацией.

"Грот" мечтает в Киеве организовать спортивный зал для своих побратимов ветеранов с ампутацией и ранениями спины, ветеранов в колясках и тех, кто лишился зрения. Ищем зал и меценатов, которые помогут воплотить благородную мечту выдающегося ветерана Украины! ️

Можете писать Артему https://www.facebook.com/profile.php?id=100009474905582





















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