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Ветеран ССО Артем Кузьмич (Грот), потерявший ногу на войне с РФ, победил во всеукраинском турнире по джиу-джитсу. ФОТОрепортаж

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Во всеукраинском турнире по джиу-джитсу победу одержал ветеран Сил Специальных Операций ВСУ Артем Кузьмич (Грот).

Об этом волонтер и общественный деятель Оксана Корчинская сообщила на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"На фронте Артем с 2014 года, ему 25 лет, сам из Беларуси. 2 года назад получил тяжелое ранение, ампутация ноги, проходил реабилитацию в нашем Центре - Ирпенский военный госпиталь, протезировался. Вернулся в ССО, был одним из лучших инструкторов по подготовке военных спецназовцев. 8 месяцев назад впервые встал на татам. Недавно победил в Киевском турнире, сейчас - во всеукраинском. Среди всех бойцов своей категории на соревнованиях он единственный боец ​​с ампутацией.

"Грот" мечтает в Киеве организовать спортивный зал для своих побратимов ветеранов с ампутацией и ранениями спины, ветеранов в колясках и тех, кто лишился зрения. Ищем зал и меценатов, которые помогут воплотить благородную мечту выдающегося ветерана Украины! ️

Можете писать Артему https://www.facebook.com/profile.php?id=100009474905582

Ветеран ССО Артем Кузьмич (Грот), потерявший ногу на войне с РФ, победил во всеукраинском турнире по джиу-джитсу 01



Ветеран ССО Артем Кузьмич (Грот), потерявший ногу на войне с РФ, победил во всеукраинском турнире по джиу-джитсу 02
Ветеран ССО Артем Кузьмич (Грот), потерявший ногу на войне с РФ, победил во всеукраинском турнире по джиу-джитсу 03
Ветеран ССО Артем Кузьмич (Грот), потерявший ногу на войне с РФ, победил во всеукраинском турнире по джиу-джитсу 04
Ветеран ССО Артем Кузьмич (Грот), потерявший ногу на войне с РФ, победил во всеукраинском турнире по джиу-джитсу 05
Ветеран ССО Артем Кузьмич (Грот), потерявший ногу на войне с РФ, победил во всеукраинском турнире по джиу-джитсу 06

Ветеран ССО Артем Кузьмич (Грот), потерявший ногу на войне с РФ, победил во всеукраинском турнире по джиу-джитсу 07

Ветеран ССО Артем Кузьмич (Грот), потерявший ногу на войне с РФ, победил во всеукраинском турнире по джиу-джитсу 08

Ветеран ССО Артем Кузьмич (Грот), потерявший ногу на войне с РФ, победил во всеукраинском турнире по джиу-джитсу 09

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Топ комментарии

  • Olexa Pluzh
    Слава Україні!💛💙❤️
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Мужчина!
  • Amber
    Героям слава 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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